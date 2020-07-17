ألكانتارا في طريقه للانتقال من بايرن إلى ليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا في طريقه إلى الانتقال من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، إلى ليفربول بطل إنجلترا، بعد مماطلته في التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده مع النادي البافاري، وذلك بحسب ما أفادت به الجمعة، صحيفة «بيلد» الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب، يرغب في التعاقد مع اللاعب الإسباني البالغ 29 عاماً، لكن الفريقين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، كاشفة أن ليفربول غير مستعد لدفع أكثر من 25 مليون يورو، فيما يطالب بايرن بأربعين مليون يورو.

وسبق للرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيجه، أن رشح في وقت سابق من الشهر الحالي، رحيل ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافياً في الوقت عينه وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول.

وبات لاعب الوسط مدار تقارير صحفية عدة في الآونة الأخيرة، بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي أواخر موسم 2020-2021.

وبعدما أشارت تقارير ألمانية في مايو، إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبين لاحقاً أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وسط حديث عن «مماطلة» من اللاعب لرغبته في الانتقال إلى ناد آخر.

وفي ما يبدو حسماً للجدل بشأن مستقبله مع النادي، كشف رومينيجه في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» أوائل الشهر الحالي: «لقد تفاوضنا معه بشكل جدي وحققنا رغباته. لكن يبدو أنه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته».

وتعززت فرضية رحيل ألكانتارا عن الفريق الذي توج معه بلقب الدوري سبع مرات، والكأس أربع مرات، وخاض بقميصه 231 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 من برشلونة الإسباني، بعدما أدرج منزله في ميونيخ للبيع بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الألمانية.