450 شوطاً في الأسبوع الثالث لشارة محمد بن زايد لسباقات الهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت منافسات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن للأسبوع الثالث على التوالي في ميادين سباقات الهجن بالدولة، والتي خصصت لفئة الفطامين لأبناء القبائل ولمسافة 1.5 كلم، وشهدت الميادين إقامة 15 شوطاً في كل ميدان، بإجمالي 450 شوطاً.

وفي ميدان الوثبة، انتزعت «الشاهينية» لعامر مصبح المنصوري ناموس الشوط الأول، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 2:99 دقيقة، وفي الشوط الثاني والمخصص للجعدان، خطف «الشارد» لمحمد علي المنصوري المركز الأول وناموس الشوط بعد أن أنهى المسافة في زمن بلغ 2:12، واستطاعت «الملكة» لصالح حمد اليحافي تصدر الشوط الثالث بزمن قدره 2:63، وذهب ناموس الشوط الرابع إلى «مياسة» لراشد بن خدوم السالمي بتوقيت قدره 2:11، وسيطرت «الهدة» على منافسات الشوط الخامس بزمن قدره 2:11.

وخطف «هملول» لمسلم حمد الحرسوسي ناموس الشوط السادس بزمن قدره 2:87، وكانت «طوارئ» على موعد مع الناموس في الشوط السابع بتوقيت قدره 2:11، وانتزع «شاهين» لناصر محمد الهاملي ناموس الشوط الثامن بزمن قدره 2:11، وكان ناموس الشوط التاسع المخصص للأبكار من نصيب «الظبي» لغانم حمد النيادي بزمن قدره 2:10، وفي عاشر الأشواط فازت «لهب» لعبدالله علي بن روشيد النيادي بزمن قدره 2:10.

وفي الشوط 11 فازت «حذرة» لحمد بن فطيس المري، وفي الشوط 12 فازت «الشاهينية» لمحمد مبارك النعيمي، وفي الشوط 13 فاز «شاهين» لناصر غنام المنصوري، وفي الشوط 14 فاز «شاهين» لراشد حمد الشامسي، وفي الشوط 15 فازت «الشاهينية» لحمد بن فطيس المري.

وفي ميدان أبوسمرة، كان التنافس قوياً وخطفت «الشاهينية» نجومية الميدان في الشوط الأول لتهدي مالكها سعيد سالم العامري المركز الأول والناموس بعد أن قطعت المسافة في زمن بلغ 2:13، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «مناور» لحمد سعيد الكتبي، محققاً المركز الأول في زمن قدره 2:11، وذهب ناموس الشوط الثالث إلى «ريمة» لمحمد سالم النيادي بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 2:13، وانتزع «شاهين» لأحمد مبارك الشامسي ناموس الشوط الرابع بزمن قدره 2:11، واستطاعت «شديدة» لعبدالله مبارك الأحبابي الفوز بالمركز الأول في الشوط الخامس بتوقيت قدره 2:11.

وفاز «شاهين» لفالح ياسر الشامسي بناموس الشوط السادس وأنهى المسافة في زمن قدره 2:12، وكسبت «الشاهينية» لعبدالله سالم المنهالي المركز الأول في الشوط السابع، منهية مراحل الشوط في زمن قدره 2:12، وخطف «الطاير» لعوض عبيد الراشدي ناموس الشوط الثامن بتوقيت قدره 2:11، وحازت «منحلة» لمحمد سعيد المحرمي على المركز الأول في الشوط التاسع بتوقيت قدره 2:10، وذهب عاشر الأشواط إلى «شاهين» لمنصور مبارك الشامسي بزمن قده 2:10.

وفي الشوط 11 فازت «غلا» لمبارك خليفة الشامسي، وفي الشوط 12 نال «القادم» لحمدان مبارك الشامسي المركز الأول، وفي الشوط 13 فازت «جودة» لمحمد خميس الظاهري، وكان الشوط 14 من نصيب «شاهين» لخلف راشد الشامسي، وفي الشوط 15 فازت «عجيبة» لوليد سعيد البلوشي.