بطولة الجوجيتسو التنشيطية تنطلق غداً بمشاركة 150 لاعباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، السبت، بطولة معسكر الجوجيتسو التي تستضيفها صالة جوجيتسو أرينا بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين حاليّاً في المعسكر الصيفي، البالغ عددهم نحو 150 لاعباً، ومن المتوقع أن تشهد البطولة مواجهات قوية وحافلة بالمفاجآت والإثارة، خصوصاً أنها تجمع بين لاعبين يملكون مستويات متفاوتة من الخبرة، والتجربة، ولا يحملون ذات الأحزمة، ما يضفي على المنافسات المزيد من الإثارة والتشويق والحماس.

وتعد البطولة إحدى الفعاليات المهمة ضمن المعسكر التدريبي الصيفي الذي تنظمه مجموعة الرؤية العالمية للاستثمار تحت إشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو في فندق نادي ضباط القوات المسلّحة بأبوظبي، ويشهد المعسكر مشاركة واسعة من أبرز لاعبي الأندية المحلية والمنتخب الوطني، ويأتي في إطار الاستعدادات لخوض الجولة الأخيرة لـ«كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو» في 25 يوليو/تموز الجاري.

وسيكون عشاق الجوجيتسو على موعد مع مواجهات مثيرة مع وجود مزيج من اللاعبين البارزين والمعروفين على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب مجموعة من الهواة الذين يتطلعون إلى التألق على البساط في قادم الأيام. وستبدأ المنافسات في الحادية عشرة من صباح السبت، وتستمر حتى الثالثة والنصف عصراً.

ومن أبرز مميزات البطولة الآلية المتبعة في تصنيف اللاعبين وتحديد المواجهات، وسيجري تقسيم اللاعبين إلى ثلاث فئات عمرية هي تحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً وفوق 18 عاماً، وتتضمن كل فئة عمرية منافسات تجمع لاعبين ينتمون إلى 3 أوزان مختلفة هي: الخفيف والوسط والثقيل.

وأشاد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالأجواء الإيجابية التي في المعسكر، وجدية اللاعبين وتفاعلهم مع جميع الفعاليات المصاحبة، والتزامهم التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة والتباعد الاجتماعي والحرص والمسؤولية تجاه بعضهم.

وأضاف: إن المعسكر الصيفي والبطولة التي تقام تم تنظيهما في التوقيت المثالي، لأنهما رسما البسمة على وجوه اللاعبين المتعطشين إلى العودة إلى بساط المنافسة، وحصد الألقاب، والبداية الرسمية لتلك العودة ستكون مع «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو» أحد أغلى الألقاب على الساحة المحلية.

بدوره، قال رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني: «نترقب انطلاقة البطولة لتقييم عملنا خلال الأسبوعين الماضيين في المعسكر، وقد حرصنا منذ اليوم الأول على التركيز على التدريبات البدنية ذات الكفاءة العالية؛ بهدف تعزيز قدرات اللاعبين، وتحقيق التركيز فنحن مقبلون على الكثير من الاستحقاقات ولا مجال للتراخي أو التراجع».