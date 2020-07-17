كلباء يواصل تدريباته ويسعى لدعم الفريق بـ«صانع ألعاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

واصل فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء تدريباته اليومية بالصالة الرياضية والملاعب العشبية تحت قيادة المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا، وشهد تدريب الجمعة حضور علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة وبعض الأعضاء، واشتمل على تمارين الإحماء ورفع معدلات اللياقة البدنية إلى جانب التمارين على التمريرات من مسافات وزوايا مختلفة بمشاركة كافة اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق في مقدمتهم الثلاثي الأجنبي التوجولي مالابا والبرازيل واندرسون والهولندي نافاروني، فضلاً عن العناصر الجديدة الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية.

وعقب التدريب عقدت شركة الكرة اجتماعاً مصغراً مع اللاعبين والجهاز الفني، وشددت خلاله على متطلبات المرحلة المقبلة من كافة الجوانب، مؤكدة حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح؛ من أجل تقديم موسم مثالي يرضي تطلعات الجماهير.

وأكد المدرب خورخي داسيلفا أن الجهاز الفني اعتمد فترة 7 أسابيع للبرنامج الإعدادي الذي يتضمن عدة محاور منها: رفع معدلات اللياقة البدنية وتنمية المهارات الفنية، فضلاً عن التدريبات الخططية والتكتيكية قبل الخوض في المرحلة الأخيرة والتي ستتخللها المباريات التجريبية، مبدياً تفاؤله بالدعم الكبير الذي توفره إدارة النادي وروح الحماس والمسؤولية التي يتحلى بها أعضاء الفريق والتي تعد خطوة مهمة في طريق أحداث الطفرة الفنية.

وفيما يخص استكمال ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، أشار المدرب داسيلفا إلى أن الأمر سيحسم في غضون الأيام المقبلة، حتى يدخل الفريق المعسكر التدريبي بصورة مكتملة؛ للاستفادة من كل العناصر في فترات التدريب الأولى التي تعد النواة الأساسية للموسم الكروي، وقد علم «الخليج الرياضي» أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة على طاولة الجهاز الفني من بينها صانع ألعاب مميز يجري التفاوض معه.