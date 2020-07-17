«عربي الدراجات» يناشد الحكومات بإنشاء مضامير وخطوط سير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، إلى جانب أكثر من 50 أميناً عاماً يمثلون الاتحادات الرياضية العربية لمختلف الرياضات بمؤتمر الأمناء العامين للاتحادات الرياضية العربية الذي أقيم الخميس الماضي، باستخدام وسيلة الاتصال المرئي عن بُعد، وافتتحه الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بكلمة رحب فيها بكل المشاركين.

وأدار المؤتمر كل من سعود عبدالعزيز الأمين العام لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية، وسعد السفياني الأمين العام للاتحاد، حيث تقدم الاتحاد العربي للدراجات بعدد من التوصيات لهذا المؤتمر، ومن أهمها رفع توصيتين للإدارة المختصة بجامعة الدول العربية للطلب من وزراء الرياضة العرب باستمرار تقديم الدعم المالي لجميع الرياضات، لما لها من فائدة على الصحة العامة، وكذلك رفع توصيات لحكوماتهم بالتشجيع على إنشاء مضامير ومسارات وخطوط سير مخصصة لممارسة هواة ولاعبي الدراجات الهوائية لرياضتهم بصورة آمنة.

كما اقترح الاتحاد رفع توصية إلى كافة الاتحادات الرياضية بضرورة اتباع التدابير الاحترازية عند العودة لممارسة أنشطتها، بحيث تبدأ بالمسابقات الفردية، وتستمر في مراقبة الأوضاع الصحية لهذه الجائحة كل بحسب تعليمات دولته المستضيفة للفعالية، وبالتدريج تتحول إلى المسابقات الجماعية، بحسب ما تسمح به الظروف.