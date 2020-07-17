وارسو وبليزنتون تستضيفان الجولتين 14و15 لكأس الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة رحلاته المكوكية، حيث تقام السبت فعاليات الجولة 14 بمضمار سلوسفيك في العاصمة البولندية وارسو، والجولة 15 بمضمار بليزنتون في كاليفورنيا، ضمن سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتجتذب الجولة 14 لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، 10 خيول تتصدرها «ميار الخالدية» بقيادة شتيبان مازور، و«حازم الخالدية» بقيادة كي مازور، وتعود ملكيتهم لإسطبلات الخالدية.

وينافس في السباق أيضاً «هادجار» لمزرعة مسكت بقيادة أي تروجيف، و«زليخة» لال بولمان بقيادة سي فريسل و«سيلبريك» لار تالبريك بقيادة ام ابيك، والمهرة «سويت سالي» لمايكل رومانسكي وقيادة جي وايرزيك.

وفي الجولة 15 بمضمار بليزنتون في ولاية كاليفورنيا، تتنافس 7 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، في السباق البالغ طوله 1100 متر وجائزته 15 ألف دولار، ويتصدر الترشيحات «دجودجو سيك» بإشراف أي بورج وقيادة سي هيريرا.

ويدفع المدرب تي ابتون بالجواد «ساند كانيون» بقيادة اتش هيريرا، فيما يقود «ريتش وسكي» كاماشو فلورز بإشراف اتش روين، وهناك «هافريس سايمون» بقيادة ام فلورز و«بوني لاس» بقيادة اف مونرو، و«بوكيت روكت» بقيادة اف فلورز، و«كاليفورنيا ساند» بقيادة دي مارتن.