هدف العويران يحصد جائزة الأفضل آسيوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

فاز الهدف الذي أحرزه السعودي سعيد العويران لمصلحة منتخب بلاده ضد بلجيكا في مونديال 1994 بجائزة أفضل هدف آسيوي في نهائيات كأس العالم، بعد أن حصل على 36% من إجمالي الأصوات على موقع الاتحاد الآسيوي afc.com خلال التصويت الذي شارك فيه 70 ألف صوت.

واحتل هدف المهاجم العراقي الراحل أحمد راضي في مرمى بلجيكا خلال مونديال 1986 المرتبة الثانية بنسبة 30%، وجاء هدف الإيراني مهدي مهديفيكيا في مرمى إنجلترا بمونديال 1998 ثالثاً بنسبة 13%.

وسجل العويران هدفه الشهير على الطريقة «المارادونية»، عندما شق طريقه من منتصف ملعب المنتخب السعودي دون توقف، حتى أودع الكرة مرمى الحارس البلجيكي برودوم؛ لتفوز السعودية 1-0، وتتأهل إلى ثمن نهائي البطولة كأفضل إنجازاتها المونديالية.