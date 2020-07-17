شكرا لقرائتكم خبر عن كرار جاسم باقٍ مع الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أبدى مدرب فريق الشرطة العراقي لكرة القدم عبدالغني شهد تمكسه بلاعب المنتخب العراقي الأول السابق كرار جاسم لكي يمثل فريقه في منافسات الموسم المقبل.
ويأتي تمسك شهد باللاعب كرار جاسم لمكانته العالية وخبرته الكبيرة في الملاعب، إذ يمثل ورقة رابحة بيد المدرب يمكن المناورة بها في أي وقت من المباراة، فضلاً عن ذلك فإن فريق الشرطة افتقد اثنين من المهاجمين المهمين في صفوفه خلال المواسم الأخيرة، وهما علاء الزهرة الذي عاد إلى فريقه السابق الزوراء، وأمجد وليد الذي ترك الشرطة، وتوجه نحو فريق زاخو.
وكان الشرطة قد تعاقد في الموسم الماضي مع اللاعب كرار جاسم الذي كان عائداً من تجربة احترافية طويلة في الملاعب الإيرانية.
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