الكهرباء العراقي يتمسك بالمدرب عباس عطية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جددت الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء العراقي تعاقدها مع مدرب فريقها الكروي الأول في الموسم الماضي عباس عطية بشكل رسمي.

ويعد المدرب عباس عطية أحد لاعبي المنتخب العراقي الأول في تسعينات القرن الماضي من المدربين الجيدين الذين يعملون بهدوء، وبعيداً عن الضجيج الإعلامي، حيث سبق له الإشراف على تدريب فريق القوة الجوية، ومنتخب شباب العراق.

من جانب آخر، تعاقدت إدارة النادي ذاته مع اللاعب أموري عيدان بعد توقيع العقد الرسمي بين الطرفين.