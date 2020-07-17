الذيد يختتم ورشة في مهارات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي الذيد ورشته التي نظمها تحت عنوان "مهارات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك بالتعاون مع أمازون للاستشارات، قدمها الخبير المهندس أحمد حسانين، وتواصلت على مدى تسعين دقيقة، وأقيمت عن بعد.

واستهدفت الورشة التي أقيمت ضمت فعاليات وأجندة عمل النادي ضمن برامج اللجنة الثقافية والمجتمعية للنادي التي تهدف إلى إفادة اللاعبين وكوادر النادي وأفراد المجتمع من أجل رفع قدراتهم في الاستفادة من تقنيات مواقع التواصل الاجتماعي، وتوظيفها بالشكل الأمثل.

وتطرق الخبير المهندس أحمد حسانين مدرب ومستشار إقليمي في مجال الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني إلى لوائح خصوصية الحسابات، وإدارتها بشكل آمن وحقوق النشر وكيفية تطبيقها، ودور اللاعبين والموظفين والمسوقين وأصحاب الحسابات الشخصية وحسابات الشركات في كيفية إدارة السمعة الرقمية بشكل احترافي.

وبيّن المهندس أحمد حسانين كيفية تحليل حسابات أشخاص مشاهير مثل الرياضيين أو أشخاص قيادية مهمة، وتحديد نقاط القوى بحساباتهم، مثل نوعية المحتوى، واللغة المستخدمة، ووقت النشر وغيره.

وأشار خليفة الجاري عضو مجلس إدارة نادي الذيد أمين السر العام بالنادي إلى أهمية الورشة والتحضيرات التي سبقت الإعداد بهدف تلبية حاجة مهمة من حاجات اللاعبين، وكوادر النادي، وكذلك كافة أفراد المجتمع في ورشة تعليمية عن مهارات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي.