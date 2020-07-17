شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين عماد بطلة الجمهورية فى ألعاب القوى: بحب أنجلينا جولى والأرز بالملوخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب ألفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ياسمين عماد ، لاعبة فريق ألعاب القوى بالنادى الأولمبى ، و التى شاركت في بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، والحاصلة على بطولة الجمهورية في الوثب الطويل ، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



ياسمين عماد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم ، ومش في الورق فقط ، لكن أوقات كتير بحب أرسم على وجهى بالألوان ، وعمل أشكال غريبة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مش بعرف اطبخ من الأساس لكن بحب الأرز و الملوخية من أيد ماما ، بتعملهم بطريقة حلوة وبيكون طعمه لذيذ



ياسمين عماد

من نجمك المفضل ؟

النجم الهندى تايجر شروف

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب بحبه خالص كل اغانيه أحلى من بعضها



بطلةالعاب القوى

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لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

كان نفسى أكون ممثلة في هوليود لأنى بحب الأفلام الأجنبية

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بتجاهل الموضوع لأنى لو عملت حاجة رد فعلى هيقلل من نفسى



بطلة الجمهورية

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

انجلينا جولى نجمة ناجحة وبتحب الخير

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال بحبه جدا، رغم أن المفروض الرياضيين بيحبوا الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

اكيد شخص رياضى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

ولا كأنى سامعة حاجة هكمل طريقى فى الرياضة ولن أعرقل مسيرتى