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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 17 يوليو 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، رزاق سيسيه يتلقى عرضا برتغاليا للرحيل عن الزمالك بالموسم المقبل، والأهلي يطلب عودة وليد أزارو وإنهاء الإعارة للاتفاق السعودى.

رزاق سيسيه يتلقى عرضا برتغاليا للرحيل عن الزمالك بالموسم المقبل

تلقى الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، عرضاً برتغالياً لضمه من صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، إلا أن ضعف المقابل المالى أدى إلى غلق الباب أمام ذلك العرض، حيث يبحث مع وكيله أعمال اللاعب حول عرض مالى يناسب متطلبات القلعة البيضاء للرحيل إلى أحد الدوريات الخارجية فى الموسم الجديد، حال عدم نجاح الاتحاد السكندرى فى الحصول على خدماته بشكل نهائى من الزمالك حيث يضع اللاعب الاستمرار ضمن صفوف زعيم الثغر بمثابة الخيار الأول له إلا أن المقابل المالى سيحسم تلك المسألة بين إدارة الاتحاد والزمالك خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يطلب عودة وليد أزارو وإنهاء الإعارة للاتفاق السعودى

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لنظيره الاتفاق السعودى، يطلب فيه عودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، وذلك بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب ولا باقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي.

صور.. انطلاق معسكرات الحكام استعدادا لاستئناف الدورى

انطلقت صباح اليوم معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس كورونا وانتظار نتيجتها اليوم استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم ٦ أغسطس المقبل.

برنامج خاص لمحمد محمود فى الأهلي بتكليف من فايلر

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وضع توماس بينكيل، مُخطط الأحمال البدنية فى فريق الأهلى، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لمحمد محمود لاعب الفريق الذى تعافى من جراحة الرباط الصليبى مؤخراً، ويخضع محمد محمود لجلسات فى "الجيم" على فترات من أجل المساعدة فى زيادة لياقته البدنية، بعدما سبق وشارك بشكل تدريجى فى تدريبات الفريق الجماعية.

أسوان والمقاولون يخضعان لمسحة كورونا الخامسة الأحد المقبل قبل اللقاء الودى

يخضع لاعبو المقاولون العرب وأسوان والأجهزة الفنية لإجراء المسحة الطبية الخامسة الأحد المقبل، قبل خوض اللقاء الودى المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته الثلاثاء المقبل 21 يوليو، فى أول تجربة ودية لذئاب الجبل منذ توقف كورونا فى مارس الماضي، وثانى مباراة ودية لأبناء الجنوب بعد التعادل مؤخراً مع الإسماعيلى بهدف لمثله، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل.

مجلس الأهلي يعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة بعض الملفات المهمة

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادى، سواء على الصعيد الرياضى أو الإنشائى أو الإدارى، كما سيناقش المجلس عدة أمور خاصة بالنشاط الرياضى.

الزمالك يبحث عن مهاجم أجنبى متميز لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل

يبحث مسئولو نادى الزمالك عن مهاجم أجنبى متميز لتدعيم هجوم الفريق فى الانتقالات الصيفية القادمة، بناءً على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى وإدارة النادى ليكون بجوار الصاعد مصطفى محمد المهاجم المتميز.