شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يمنح لاعبى الاتحاد راحة 48 ساعة.. والعودة للتدريبات مساء الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى راحة سلبية لمدة 48 ساعة "الجمعة والسبت"، على أن يعود جميع اللاعبين للتدريبات الأحد المقبل الخامسة مساء.

وألغى طلعت يوسف المران الخاص بالفريق صباح اليوم الجمعة لإراحة اللاعبين عقب المستوى الجيد الذى قدموه فى التقسيمة القوية "تراى ماتش" التى أجراها الجهاز الفنى الخميس حيث تغلب الفريق الأبيض على الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ومن المنتظر أن يجرى جميع اللاعبين المسحة الخامسة للجميع وقبل المباراة الوديه أمام طنطا الثلاثاء .

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وأعلن عمرو الأشلم طبيب الفريق أن الحالة الثانية للمدافع الثانى للفريق تحولت أيضا من إيجابى إلى سلبى، مؤكدا أن الفريق أصبح خالى تمام من فيروس كورنا وسيتم عمل المسحة للجميع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وعلى هامش المباراه سيتم عمل مسحه لحكام المباراه الوديه الأثنين المقبل أيضا.

وكان محمد مصيلحى رئيس النادى قد حضر تدريب الفريق الأخير وطالبهم بالإلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية ووعد توفير جميع مستلزمات اللاعبين وحل أى مشاكل توجه الفريق.