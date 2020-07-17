شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل أغلق الأهلي ملف رمضان صبحي بسبب "مبالغة" هيدرسفيلد المالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه صفقة رمضان صبحى مع النادى الأهلى العديد من الأزمات بسبب مطالب نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، التي فوجئ بها مسئولو القلعة الحمراء ووجدوا أنها باهظة ومُبالغ فيها للغاية ولا تتناسب مع الظروف المالية التى يعيشها العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا، الأمر الذى جعل بعض الأهلاوية يذهبون إلى أن النادى فى طريقه لإغلاق ملف شراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد، فيما يرى آخرون أن الفرصة مازالت قائمة لو نجح الأهلى فى إقناع النادى الإنجليزى بإتمام الصفقة، وهو ما نرصده فى السطور التالية:

س: هل هناك جديد بشأن مفاوضات الأهلى مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

ج: نعم.. إدارة القلعة الحمراء تبذل جهوداً مُكثفة خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحى لاعب الفريق بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، وشهدت المفاوضات تطورات واضحة من جانب القلع الحمراء خلال الفترة الماضية لشراء اللاعب نهائياً، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة.

س: وماذا عن تفاصيل المفاوضات المالية بين الناديين؟

ج: المفاوضات بدأت من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى.

س: وماذا عن رد فعل الأهلى بشأن مطالب هيدرسفيلد؟

ج: اندهش مسئولو الأهلى كثيراً من طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا، وأكد الأهلى للنادى الإنجليزى أن مبلغ 7 ملايين جنيه إسترلينى كبير للغاية.

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س: هل رفع الأهلى عرضه من 2.5 مليون جنيه إسترليني؟

ج: حدث هذا.. فقد رفع الأهلى عرضه من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه إسترلينى لإتمام الصفقة، وشدد الأهلى على أنه سبق وتعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى، وأوضح الأهلى، خلال مخاطباته مع هيدرسفيلد، أن قيمة الصفقة ستصل بذلك إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه إسترلينى _أى 118 مليون جنيه مصري_ إذا ما تم احتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب الـ3.5 مليون جنيه إسترلينى الذين سيتم دفعها للنادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً.

س: هل أغلق الاهلى ملف الصفقة بعد مطالب هيدرسيفلد المُبالغ فيها؟

ج: لا ..فالاهلى مازال يتفاوض ولديه أمل كبير فى ضم اللاعب خاصة وأن العروض الخارجية التى وصلت رمضان صبحى ضعيفة.