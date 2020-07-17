حكاية 5 وصلات غزل فى علاقة الزعيمين الأهلى وريال مدريد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبادل ناديا الأهلي وريال مدريد التهانى فى المسرات باعتبارهما ناديي القرن في قارتي أوروبا وإفريقيا، حيث يحرص كبير أوروبا على تقديم التهنئة لنادي القرن الإفريقى فى المناسبات السعيدة، فيما يبادله كبير إفريقيا نفس الشعور ويهنئ نادي القرن الأوروبي في اللحظات السعيدة، وهو شعور طيب بين ناديي القرن فى القارتين العجوز والسمراء.
انتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدف احرزه النجم الفرنسى كريم بنزيما فى الدقيقة 29.
فى الشوط الثانى عاد بنزيما وسجل الهدف الصانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 83 ليرفع رصيده إلى 21 هدفا هذا الموسم فى وصافة الهدافين بفارق هدفين فقط عن ليونيل ميسى نجم برشلونة.
وقلص فياريال الفارق بهدف فيسينتى إيبورا فى الدقيقة 83 من ضربة رأس.
وبتلك النتيجة يتصدر الفريق الملكى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 86 نقطة وبفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدى برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق فياريال المركز الخامس برصيد 57 نقطة.
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