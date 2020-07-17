حكاية 5 وصلات غزل فى علاقة الزعيمين الأهلى وريال مدريد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبادل ناديا الأهلي وريال مدريد التهانى فى المسرات باعتبارهما ناديي القرن في قارتي أوروبا وإفريقيا، حيث يحرص كبير أوروبا على تقديم التهنئة لنادي القرن الإفريقى فى المناسبات السعيدة، فيما يبادله كبير إفريقيا نفس الشعور ويهنئ نادي القرن الأوروبي في اللحظات السعيدة، وهو شعور طيب بين ناديي القرن فى القارتين العجوز والسمراء. وكان آخر التهانى من الأهلى إلى ريال مدريد بعد تتويج الميرينجى بلقب الدوري الإسباني ، متفوقا على غريمه برشلونة الذي كان قريبا من الحفاظ على لقب الليجا، ولكن زيدان وكتيبة الريال استفادت من تعثر البارسا فى الانقضاض على القمة والتتويج باللقب. لمعرفة التفاصيل من هناوتوج ريال مدريد بلقب الدورى الإسبانى للمرة الـ 34 فى تاريخه بعد الفوز على ضيفه فياريال، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الفريدو دى ستيفانو" فى الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدورى الإسبانى. انتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدف احرزه النجم الفرنسى كريم بنزيما فى الدقيقة 29. Advertisements فى الشوط الثانى عاد بنزيما وسجل الهدف الصانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 83 ليرفع رصيده إلى 21 هدفا هذا الموسم فى وصافة الهدافين بفارق هدفين فقط عن ليونيل ميسى نجم برشلونة. وقلص فياريال الفارق بهدف فيسينتى إيبورا فى الدقيقة 83 من ضربة رأس. وبتلك النتيجة يتصدر الفريق الملكى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 86 نقطة وبفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدى برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق فياريال المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

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