مَن تفوق بين الريال وبرشلونة في صراع الأكثر تتويجًا بالألفية الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

شهد الموسم الحالي (2019 - 2020) من منافسات الدوري الإسباني شد وجذب بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري، فالفريق الملكي بحث عن فرصة استعادة العرش الذي فقده منذ عام 2017، في المقابل تطلع الفريق الكتالوني إلى الحفاظ على القمة لعام ثالث على التوالي.

لكن ومع اقتراب النهاية استطاع الريال أن يخطف القمة من برشلونة، ليحقق عملاق العاصمة الإسبانية اللقب قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة فقط حيث تربع "المينرجي" على الصدارة بـ86 نقطة بفارق سبع نقاط عن الفريق الكتالوني والذي ظل ثانيًا.

ومنذ الألفية الجديدة والصراع قد يكون بين ريال مدريد وبرشلونة فقط، على الرغم من معاناة الفريق الكتالوني في البداية، لكن كل هذا تغير في ظل سيطرة القطبين على الألقاب محليًا في الكرة الأسبانية ومع عدم وجود منافسة حقيقة من جانب الأندية الإسبانية الأخرى.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالية، من تفوق في صراع الأكثر تتويجًا بين الريال صاحب الـ34 لقبًا على مدار تاريخه، وبرشلونة المتوج باللقب المحلي خلال 26 مناسبة:

- (1999 - 2000).. توّج فريق ديبورتيفو لاكورنيا باللقب متفوقًا على برشلونة والذي جاء ثانيًا.

- (2000 - 2001).. توّج فريق ريال مدريد باللقب متفوقًا على البطل ديبورتيفو لاكورونيا والذي احتل الوصافة.

- (2001 - 2002).. توّج فريق فالنسيا باللقب متفوقًا على ديبورتيفو لاكورونيا والذي احتل الوصافة للنسخة الثانية تواليًا.

- (2002 - 2003).. توّج ريال مدريد باللقب متفوقًا على فريق ريال سوسيداد والذي أحرز المركز الثاني.

- (2003 - 2004).. توّج فريق فالنسيا باللقب متفوقًا على فريق برشلونة والذي جاء في المركز الثاني.

- (2004 - 2005).. توّج فريق برشلونة باللقب متفوقًا على ريال مدريد والذي احتل مركز الوصافة.

- (2005 - 2006).. توّج فريق برشلونة باللقب للعام الثاني على التوالي متفوقًا على ريال مدريد والذي احتل مركز الوصافة مجددًا.

- (2006 - 2007).. توّج فريق ريال مدريد باللقب متفوقًا على برشلونة والذي احتل المركز الثاني.

- (2007 - 2008).. توّج فريق ريال مدريد باللقب للموسم الثاني على التوالي إلا أنه تفوق على فريق فياريال والذي احتل الترتيب الثاني.

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- (2008 - 2009).. توّج فريق برشلونة بلقب الدوري، في المقابل جاء ريال مدريد في المركز الثاني.

- (2009 - 2010).. توّج فريق برشلونة باللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما تفوق مرة أخرى على ريال مدريد والذي احتل الترتيب الثاني.

- (2010 - 2011).. توّج فريق برشلونة للعام الثالث على التوالي بعدما عاد التفوق على ريال مدريد صاحب الوصافة خلال هذه النسخة.

- (2011 - 2012).. توّج فريق ريال مدريد بلقب هذه النسخة متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الثاني.

- (2012 - 2013).. توّج فريق برشلونة باللقب خلال هذه النسخة، بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني.

- (2013 - 2014).. توّج فريق أتلتيكو مدريد باللقب للمرة الأولى في الألفية الجديدة متفوقًا على البطل برشلونة والذي احتل المركز الثاني.

- (2014 - 2015).. توّج فريق برشلونة باللقب هذه المرة متفوقًا على الغريم ريال مدريد والذي جاء ثانيًا.

- (2015 - 2016).. توّج فريق برشلونة بلقب الدوري للموسم الثاني، في المقابل جاء ريال مدريد ثانيًا.

- (2016 - 2017).. توّج فريق يال مدريد باللقب هذه المرة، في المقابل جاء برشلونة ثانيًا.

- (2017 - 2018).. توّج فريق برشلونة باللقب خلال هذه النسخة متفوقًا على أتلتيكو مدريد والذي احتل مركز الوصافة.

- (2018 - 2019).. توّج فريق برشلونة باللقب أيضًا للعام الثاني على التواليًا متفوقًا مرة أخرى على أتلتيكو مدريد.

- (2019 - 2020).. توّج ريال مدريد باللقب متفوقًا على برشلونة والذي جاء في الترتيب الثاني.