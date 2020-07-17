جوارديولا يعلق على فشل ليفربول في الوصول إلى 100 نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

عقب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على فشل فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في محاكاة إنجاز السماوي بتحقيق 100 نقطة في موسم واحد.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجيزي قال جوارديولا على فشل ليفربول في حصد 100 نقطة :"الحصول على مائة نقطة ليس سهلاً".

وخسر ليفربول أمام أرسنال بنتيجة (2-1) قبل جولتين من نهاية بريميرليج ليفشل رسمياً في كسر رقم مانشستر سيتي الذي حققه موسم 2017-2018 بحصد 100 نقطة.

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ليفربول لديه الآن 93 نقطة، ويمكنه رفع رصيده إلى 99 نقطة لو فاز في أخر جولتين على تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

وأضاف جوارديولا :"عدم تحقيق ليفربول 100 نقطة لا ينفي ولو للحظة الموسم الرائع الذي حققه في بريميرليج وفوزه باللقب".

مانشستر سيتي يحتل كذلك المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية حصداً للنقاط برصيد 98 نقطة التي حققها الموسم الماضي، وهو الرقم الوحيد الذي يمكن لليفربول كسره ليحتل الوصافة خلف السيتي صاحب المائة نقطة.

وعن مواجهة أرسنال قال جوارديولا :"نحن على بعد خطوة من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي بطولة تاريخية ورائعة، من المهم جداً تحقيق الفوز، وسنحاول تقديم مباراة جيدة".