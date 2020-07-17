خاص.. فترة اختبار تحدد الراحلين عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن الحديث عن اللاعبين الراحلين عن النادي يعد سابق لأونه، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر يعتبر أن استكمال الموسم الحالي فترة اختبار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لمصراوي: "الحديث من الآن عن الراحلين عن صفوف الفريق الأول سابق لأوانه".

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وأضاف: "الجهاز الفني يعتبر ان استكمال الموسم الحالي فترة اختبار لبعض اللاعبين وسيقوم بتقييم هذه العناصر بشكل أشمل، ثم سيخطر لجنة التخطيط لقطاع الكرة ورئيس النادي بقراره النهائي في ملف الراحلين".

وأكمل: "فايلر حريص من الآن على عقد اجتماعات منفردة ببعض اللاعبين الذين يرى أنهم بحاجة لتطوير مستواهم الفني والبدني أيضا، ويتحدث معهم باستمرار عن أهمية أن يكون لهم دور أكثر فعالية مع الفريق في الفترة القادمة".

وأتم المصدر قائلا: "الاجتماعات التي تمت بين فايلر ولجنة التخطيط على مدار الفترة التي سبقت سفره لسويسرا لم يتم التطرق فيها لمصير اللاعبين الراحلين، وإنما تركزت على ملف الصفقات الجديدة، وأيضا العناصر التي ستعود للأهلي من الإعارات في الموسم القادم".