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شورله يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أندريه شورله، الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الألماني، اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ وهو يبلغ من العمر 29 عاما.

وقال شورله لمجلة "شبيجل" :"راودني هذا القرار منذ فترة طويلة. لا أريد التصفيق بعد الآن".

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وأضاف أنه كثيرا ما كان يشعر بالوحدة، وأن كرة القدم لم تسمح له بأن يظهر مشاعره، وأوضح: " يجب عليك أن تلعب دورا محددا للبقاء في هذا العمل وإلا ستخسر وظيفتك ولن تحصل على وظيفة أخرى".

وألغى شورله عقده مع بوروسيا دورتموند هذا الأسبوع، بعد أن قضى آخر موسمين معارا، في البداية مع فولهام ثم مع سبارتاك موسكو.

ولعب شورله من قبل مع ماينز، وباير ليفركوزن، وتشيلسي وفولفسبورج بجانب المنتخب الألماني الأول، ولعل أبرز ما قدمه مع المنتخب الألماني عندما صنع هدف الفوز بكأس العالم 2014 لماريو جويتزة أمام المنتخب الأرجنتيني.

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