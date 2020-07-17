تقرير.. كيف ساهمت كورونا في تتويج ريال مدريد بالليجا وضياعها من برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

توج نادي ريال مدريد الإسباني، باللقب رقم 34 له في الدوري الإسباني "الليجا" خلال هذا الموسم، بعد حسمه للقب رسمياً بالفوز على نظيره فياريال في الجولة الـ37 من البطولة.

ولا شك أن الأداء الذي قدمه رجال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الملعب، هو الذي أدى لفوزهم ببطولة "الليجا" لهذا الموسم بكل استحقاق وجدارة.

ولكن على صعيد آخر نرى أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر استفادة في الدوريات الخمس الكبرى من التوقف الذي حدث للبطولات الأوروبية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان النادي الملكي متأخراً في سباق الصراع على الليجا قبل التوقف الذي حدث، بفارق نقطتين في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن غريمه التقليدي برشلونة.

ولكن عند استئناف بطولة الدوري الإسباني، الشهر الماضي، خاض النادي الملكي 10 نهائيات كما وصفها الفرنسي زين الدين زيدان في تصريحات لأي مباراة، وفاز بها جميعا وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعثر في الدوريات الخمس الكبرى منذ استئناف النشاط مرة أخرى.

وساهم التوقف الذي نتج بسبب فيروس كورونا، في في تعافي الثنائي البلجيكي إيدين هازارد والإسباني الشاب ماركو أسينسيو، بالإضافة للحالة البدنية العالية التي ظهر عليها لاعبو الميرنجي في المباريات، مما يدل على الدور الذي لعبه المدرب الفرنسي وجهازه في فترة الإعداد التي سبقت عودة الليجا.

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ولم يمثل ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة واللعب بدون جماهير، مشكلة بالنسبة للنادي الملكي، بل بالعكس كانت هذه الأسباب قوة هائلة لريال مدريد للضغط على منافسه برشلونة وحصد لقب الليجا الغائب منذ موسم 2016-2017.

ولعل من الأسباب الهامة التي ساهمت في تتويج ريال مدريد بالليجا، هي صلابة خط دفاعه بفضل القائد سيرجيو راموس وحارس عرينه تيبو كورتوا الذين حافظوا على نظافة شباكهم في العديد من المباريات، فالتضامن والصلابة التي أظهروها تعد أحد أسباب التتويج بكل تأكيد.

وبالنظر للغريم التقليدي لريال مدريد، فإن برشلونة هو الآخر كان أحد أسباب تتويج النادي الملكي بالليجا، بعد إهداره 9 نقاط كاملة من 3 تعادلات أمام إشبيلية، سيلتا فيجو، أتلتيكو مدريد وخسارة من أوساسونا، مما أعطى الفرصة للميرنجي بالانقضاض على صدارة الليجا وعدم التخلي عنها.

ولم يكن فيروس كورونا أكثر المناصرين للبارسا، فلم يُعاني النادي الكتالوني من فقدان النقاط فقط، بل عانى أيضاً من الحالة البدنية السيئة لنجوم برشلونة والتي أدت لإصابة لاعبين أمثال فرينكي دي يونج وسيرجي بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وصامويل أومتيتي.

ومن أسباب ضياع الليجا على فريق برشلونة عدم وجود بدلاء بنفس قوة ميسي وسواريز وبيكيه وألبا وبوسكيتس وهم العناصر الأساسية ومصدر القوة بالنسبة للنادي الكتالوني، وذلك على العكس بالنسبة لريال مدريد الذي يمتلك تقريباً تشكيلتين في قائمته، حيث لا يتأثر النادي الملكي بغياب أي لاعب حتى وإن كان عنصراً أساسياً، كما أن زيدان أشرك 23 لاعباً من أصل 25 لاعباً هذا الموسم مما يدل على سياسة التدوير التي ساعدت الميرنجي في الليجا.

ويجب أن يكون زين الدين زيدان مدرب الملكي أن يكون ممتناً لفيروس كورونا ويقدم له جميع كلمات الشكر بعد أن ساهم في تتويج فريقه بلقب الليجا الإسبانية في الموسم الحالي.