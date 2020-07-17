"3 رواتب" شرط استمرار أزارو للاستمرار مع الاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية سعودية عن شروط المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق، للاستمرار مع الفريق السعودي بعد نهاية عقده مع النادي في 30 يونيو الماضي.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" إن وليد أزارو اشترط حتى يوافق على تجديده لمدة عام كامل، تسليمه كامل الرواتب الثلاثة التي خصم منها 50% نتيجة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة تصريحات عمر باخشوين، المدير التنفيذي في الاتفاق، التي أوضح فيها أن إدارة النادي تسير بالمفاوضات مع وليد أزارو لتمديد عقده، وفق النهج الذي تتخذه لكل اللاعبين الأجانب أو المحليين

وقال باخشوين: "وليد أزارو غادر أسوار النادي بعد نهاية عقده، وهذا المتعارف عليه في شريعة العقود، وإدارة النادي تعمل جاهدة للتجديد معه".

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وأضاف: "هناك عدة نقاط يجري التفاوض فيها بين الاتفاق واللاعب، وبعض منها حرص أزارو على تدوينها ضمن بنود العقد لا تتوافق مع نظام النادي، ومع ذلك المفاوضات ما زلت جارية ونتمنى أن تنتهي في أقرب وقت ونكسب خدماته في الفترة المقبلة لأنه قدم مستويات مميزة طيلة المباريات التي شارك فيها".

وأشار مسؤول الاتفاق إلى أن النادي يتعامل مع جميع اللاعبين على مسافة واحدة دون تمييز اللاعب الأجنبي عن السعودي أو الأساسي عن الاحتياطي، مشددا على أن إدارة النادي تعمل وفق آلية محددة ولا تتنازل عنها لمصلحة أي فرد.

وتوقف أزارو عن تدريباته الجماعية مع الاتفاق نهاية شهر يونيو الماضي تاريخ نهاية عقده، والتزم بتدريباته الانفرادية في انتظار أن تنجح مفاوضاته مع إدارة النادي.

وتعاقد نادي الاتفاق مع أزارو في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، قادما من النادي الأهلي.

يُذكر أن أزارو سجل مع الاتفاق ثلاثة أهداف وصنع آخر وحصل على ضربة جزاء في 497 دقيقة من اللعب، وذلك على مدار سبع مباريات شارك بها مع الفريق قبل توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.