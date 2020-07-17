محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: فاز بدلاء الأهلي على الفريق الأساسي في التقسيمة الودية التي أقميت أمس الخميس بمعقل النادي الأحمر ستاد مختار التتش استعداداً لعودة النشاط. وارتدى الفريق الأساسي الزي الأزرق فيما لعب البدلاء بالزي الأحمر لتنتهى المباراة بفوز الأخير 3-1 . سجل للبدلاء محمود عبد المنعم كهربا ومحمود متولي وجيرالدو فيما سجل التونسي على معلول هدف الأحمر عن طريق ضربة جزاء. Advertisements وقدم محمود عبد المنعم "كهربا" لمحة فنية رائعة بتسجل الهدف الأول في الزاوية "الضيقة" لمرمي محمد الشناوي على طريقة هدف جورج ويا النجم العالمي ورئيس جمهوية ليبريا الحالي في مرمي عصام الحضري فى تصفيات مونديال فرنسا 1998. وكان محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأساسي ضحية لعبة فنية رائعة "كوبري" من ياسر إبراهيم وكهربا ، فيما قدم السنغالي أليو بادجي أفضل لقطات المباراة بمراوغة رائعة حازت على إعجاب الجميع.



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كانت هذه تفاصيل خبر كهربا على طريقة رئيس ليبيريا و"كباري" قفشة في فوز بدلاء الأهلي على الأساسين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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