إنجلترا تعتزم إعادة الجماهير لملاعب الكرة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة عن خطط بشأن عودة الجماهير من جديد إلى استادات كرة القدم في أوائل أكتوبر المقبل، وذلك لدى إعلانه عن خطط للمزيد من تخفيف القيود المفروضة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتقام جميع المباريات بدون حضور جماهير، منذ استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية في يونيو الماضي، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

وقال جونسون اليوم الجمعة: "اعتبارا من أول أغسطس، سنستأنف العروض التي تقام في الأماكن المغلقة بحضور المتفرجين، حسب نجاح التجارب، وسنختبر أيضا عودة التجمعات الكبيرة تدريجيا في أماكن مثل الاستادات الرياضية، تمهيدا للمزيد من الفتح في الخريف."

وأضاف في تصريحات صحفية:"اعتبارا من أكتوبر، نعتزم إعادة حضور المتفرجين تدريجيا إلى الملاعب. وأكرر أن هذه التغييرات يجب أن تجرى بطريقة آمنة في مواجهة كوفيد-19، وهو ما يتحدد من خلال مدى نجاح العمليات التجريبية."

يُذكر أن أن الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز سينطلق في سبتمبر المقبل.