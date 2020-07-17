أحمد مجاهد يكشف أبرز المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن أبرز المرشحين لانتخابات الجبلاية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.
قال مجاهد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تعديل اقترب موعد انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم و بدأت التحركات و بإعلان أحمد مجاهد و سيف زاهر عدم الترشح حتى لو الغي بند الدورتين تصبح الاسماء التي تتردد في أروقة الجمعية العمومية حتى الأن لتشكيل المجلس الجديد هي: المهندس هاني ابو ريدة - الكابتن أحمد شوبير - الاستاذ جمال علام
مع الاعتذار لأي زميل يرغب في الترشح و لم أذكره، هذا بخلاف مقعد المرأة".
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