أحمد مجاهد يكشف أبرز المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن أبرز المرشحين لانتخابات الجبلاية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.

قال مجاهد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تعديل اقترب موعد انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم و بدأت التحركات و بإعلان أحمد مجاهد و سيف زاهر عدم الترشح حتى لو الغي بند الدورتين تصبح الاسماء التي تتردد في أروقة الجمعية العمومية حتى الأن لتشكيل المجلس الجديد هي: المهندس هاني ابو ريدة - الكابتن أحمد شوبير - الاستاذ جمال علام

- اللواء صفي الدين بسيوني - الكابتن مجدي عبد الغني - الدكتور كرم كردي - الاستاذ حسن فريد - الحاج عامر حسين - الكابتن عصام عبد الفتاح - الاستاذ مجدي المتناوي - الاستاذ خالد لطيف - الحاج محمود الشامي - الكابتن حمادة المصري - الحاج محمد ابو الوفا - الكابتن جمال الغندور - الكابتن رضا البلتاجي - المحاسب عمرو السعيد - الدكتور أشرف محرم - الاستاذ معتز البطاوي - الدكتور محمد كشك - الدكتور هرماس رضوان - الكابتن محمد شيحة - الكابتن سمير عثمان - الكابتن محمد فاروق - الحاج فتحي عوض الله - الاستاذ محمد الغزاوي - الاستاذ صلاح بدر - الاستاذ محمد سيف - الاستاذ خالد فتوح - الاستاذ خضر ابراهيم - الاستاذ محمد خالد غرابة - الدكتور ايهاب الكومي - الاستاذ عاصم عبد العزيز مرشد - الاستاذ نور رسلان - الكابتن مصطفى ابو قمر - الاستاذ محمد باهي - الاستاذ احمد ابراهيم مجاهد - الدكتور اسلام مسعد - الاستاذ محمد رفعتمع الاعتذار لأي زميل يرغب في الترشح و لم أذكره، هذا بخلاف مقعد المرأة".