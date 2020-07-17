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أحمد مجاهد يكشف أبرز المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

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كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن أبرز المرشحين لانتخابات الجبلاية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.
قال مجاهد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تعديل اقترب موعد انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم و بدأت التحركات و بإعلان أحمد مجاهد و سيف زاهر عدم الترشح حتى لو الغي بند الدورتين تصبح الاسماء التي تتردد في أروقة الجمعية العمومية حتى الأن لتشكيل المجلس الجديد هي: المهندس هاني ابو ريدة - الكابتن أحمد شوبير - الاستاذ جمال علام

- اللواء صفي الدين بسيوني - الكابتن مجدي عبد الغني - الدكتور كرم كردي - الاستاذ حسن فريد - الحاج عامر حسين - الكابتن عصام عبد الفتاح - الاستاذ مجدي المتناوي - الاستاذ خالد لطيف - الحاج محمود الشامي - الكابتن حمادة المصري - الحاج محمد ابو الوفا - الكابتن جمال الغندور - الكابتن رضا البلتاجي - المحاسب عمرو السعيد - الدكتور أشرف محرم - الاستاذ معتز البطاوي - الدكتور محمد كشك - الدكتور هرماس رضوان - الكابتن محمد شيحة - الكابتن سمير عثمان - الكابتن محمد فاروق - الحاج فتحي عوض الله - الاستاذ محمد الغزاوي - الاستاذ صلاح بدر - الاستاذ محمد سيف - الاستاذ خالد فتوح - الاستاذ خضر ابراهيم - الاستاذ محمد خالد غرابة - الدكتور ايهاب الكومي - الاستاذ عاصم عبد العزيز مرشد - الاستاذ نور رسلان - الكابتن مصطفى ابو قمر - الاستاذ محمد باهي - الاستاذ احمد ابراهيم مجاهد - الدكتور اسلام مسعد - الاستاذ محمد رفعت
مع الاعتذار لأي زميل يرغب في الترشح و لم أذكره، هذا بخلاف مقعد المرأة".
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