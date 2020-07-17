جوارديولا يرفض التقليل من ليفربول بعد فشلهم بتحقيق 100 نقطة

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التقليل من إنجاز ليفربول بعد عدم قدرتهم على معادلة الرقم القياسي للسيتي بحصد 100 نقطة في موسم واحد بالبريميرليج، عقب الخسارة أمام آرسنال بهدفين مقابل هدف.
قال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراتهم أمام آرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد المقرر له غدًا السبت:" الوصول إلى 100 نقطة ليس بالأمر السهل، ولا شك أن هذا الرقم القياسي سيتحطم في المستقبل".
وتابع مدرب السيتي: " هذا لا يلغي لثانية لثانية واحدة، الأداء المذهل الذي قدمه ليفربول في البريميرليج".
وواصل:" مباراة الغد؟ أتوقع مباراة صعبة، الخصم لديه روح قتالية خاصة مع أرتيتا".
وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل نهايته بـ7 جولات بفارق أكثر من 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.
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