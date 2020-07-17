أهلي جدة يفاوض هوساوي مدافع النصر

دخلت إدارة نادي الأهلي السعودي في مفاوضات مع عمر هوساوي قلب دفاع النصر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادى أهلي جدة قدمت عرض مغري للاعب من أجل الاستفادة من خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

وأضافت التقارير بأن إدارة النصر السعودي علمت بتلك المفاوضات ورحبت ببيع اللاعب مقابل عرض مالى كبير.

انضم عمر هوساوي صاحب ال ٣٤ عاما إلى صفوف النصر السعودي موسم ٢٠١٠ قادما من الشغله السعودي.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة. استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

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