مدرب الأهلي السعودي يطالب بتغيير قائمة الفريق الآسيوية

طلب الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة تغيير قائمة الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا على المستوى المحلي والأجنبي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة النادي الأهلي استقرت على تغيير قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأضافت التقارير بأن إدارة النادي الأهلي السعودي تنتظر خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتحديد موعد تقديم القائمة، والسماح للفرق بتسجيل وإضافة خمسة أسماء جديدة. وضمت قائمة نادي أهلي جدة كلا من السوري عمر السومة، دجانيني تفاريس، والبرازيلي ليما، والألماني Advertisements ماركو مارين. ماركو مارين. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال والأدوار الإقصائية من البطولة. مواعيد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا:

دور الـ16 من 26 إلى 27 سبتمبر.

دور ربع النهائي يوم 30 سبتمبر

دور نصف النهائي 3 أكتوبر

المباراة النهائية يوم 5 ديسمبر.

يحتل نادي أهلي جدة صدارة المجموعة الأولى بدروي أبطال آسيا برصيد 4 نقاط.

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