تعرف على قيمة صفقة عبدالفتاح عسيري لاعب النصر السعودي

نجحت إدارة نادى النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، في التعاقد مع عبدالفتاح عسيري لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة والمنتخب السعودي.



وكشفت تقارير صحفية سعودية تفاصيل عقد عبدالفتاح عسيري لاعب خط وسط أهلي جدة، المنضم حديثا إلى النصر السعودي، حيث بلغت قيمة صفقة انضمامه إلى صفوف النصر ما يصل إلى 34 مليون ريال

سعودي خلال الـ3 سنوات القادمة.



وكانت إدارة نادي النصر السعودي أعلنت مساء امس تعاقدها مع عبد الفتاح عسيري لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدمبنادي أهلي جدة لمدة ثلاثة مواسم.

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انضم عبدالفتاح عسيري صاحب الـ 26 عامًا إلى صفوف النادي الأهلي موسم 2016 قادمًا من اتح جدة ،

حيث لعب مع الفريق الأول في 106 مباريات رسمية سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 34 آخرين.



وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة.