رئيس النجم الساحلي: سنتكفل بعلاج حارس مستقبل الرجيش

خضع رياض جمعة، حارس مرمى مستقبل الرجيش، اليوم الجمعة لـعملية جراحية، بالركبة. وتعرض رياض جمعة لإصابة خلال مباراة فريقه الودية أمام النجم الساحلي، ليعلن رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي تعهده بالتكفل الكامل لمصاريف العملية للاعب. الساحلي، ليعلن رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي تعهده بالتكفل الكامل لمصاريف العملية للاعب. Advertisements وقامت إدارة النادي للاعب، بتجديد عقد رياض جمعة لمواصلة مسيرته مع ناديه مستقبل الرجيش. وصعد نادي مستقبل الرجيش إلى دوري الدرجة الممتاز التونسي هذا الموسم بعد ملحمة قوية تاريخية للصعود.

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