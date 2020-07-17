النصر السعودي يقترب من ضم عبدالعزيز العلاوي

اقتربت إدارة نادى النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت من حسم صفقة انضمام عبدالعزيز العلاوي ظهير أيسر نادي أحد والنادي الأهلى السعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أحد والنادي الأهلى السعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادى النصر السعودي أصبحت قريبة للغاية من التعاقد مع عبدالعزيز العلاوي ظهير أيسر نادي أحد بداية من الموسم الرياضي الجديد. أحد بداية من الموسم الرياضي الجديد. يعاني نادي النصر السعودي من نقص في مركز الظهير الأيسر، حيث يعتمد الفريق علي عبدالرحمن العبيد و عوض خميس لاعب خط وسط الفريق. Advertisements وانضم عبدالعزيز العلاوي صاحب ال 22 عاما إلى صفوف نادي أحد قادما من الفئات السنية للنادي أهلي جدة السعودى. صفوف نادي أحد قادما من الفئات السنية للنادي أهلي جدة السعودى. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة.

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