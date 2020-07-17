الاتفاق السعودي يتلقي خطابًا من الأهلي بإنهاء إعارة أزارو

تلقي نادي الاتفاق السعودي خطاباً من إدارة الأهلي المصري، بإنهاء إعارة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.

ترغب إدارة النادي الأهلى عدم تمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم الرياضي بالدوري.

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النادي الأهلي المصري يتبقي له ١٠٠ ألف دولار من قيمة الإعارة، حيث لم تلتزم إدارة نادي الاتفاق السعودي

بسداد باقي قيمة الإعارة.

كما يتبقي للاعب مستحقات متأخرة،مما جعل وليد أزارو يرفض تمديد عقد الإعارة الذي انتهى يوم 30 يونيو الجاري.

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ومن المقرر أن يعود وليد أزارو إلى القاهرة،خلال الساعات القادمة من أجل الانتظام في تدريبات النادي الأهلي المصري.

كانت إدارة نادي الاتفاق تعاقدت

مع المهاجم المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين علي ان يتم استئناف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل نادي الاتفاق المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٩ نقطة.