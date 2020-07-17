بعد رحيله عن دورتموند..شورله يقرر اعتزاله كرة القدم

أعلن بشكل مفاجئ الألماني أندريه شورله، المتوج بكأس العالم 2014، مع منتخب ألمانيا، ولاعب تشيلسي وبوروسيا دورتموند، أعتزاله كرة القدم اليوم الجمعة.
قال شورله في تصريحاته لـ مجلة دير شبيجل الألمانية، بأن قرر إنهاء مسيرته الكروية بشكل نهائي.
وكان نادي بوروسيا دورتموند قرر فسخ عقد اللاعب صاحبالـ29 عامًا، بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري لوسيان فافر.
وتوج اللاعب الألماني شورليه على مستوى الأندية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي في موسم 2014-2015، ومع المنتخب بكأس العالم.
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