باخ مستعد للترشح لولاية جديد باللجنة الاولمبية الدولية

أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، استعداده للترشح لفترة ثانية في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الانتخابات في العامالمقبل.
وتولي باخ رئاسة اللجنة الأولمبية في 2013، وله ويتطلع للترشح للاستمرار لفترة ثانية مدتها أربعة أعوام.
قال باخ في اجتماع للجنة الأولمبية الدولية عبر تقنية الفيديو "كونفرانس": "بالنسبة لي، إذا كان الأعضاء باللجنة الأولمبية، يريدوني أن أستمر في خدمتكم، التي جميعًا نحبها، فأنا مستعد للترشح لفترة ثانية".
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