أياكس يُتمم صفقته الثالثة في الميركاتو الصيفي 2020 مُقابل “8.5 مليون يورو”

أضافت إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي الصفقة الثالثة في الميركاتو الصيفي 2020 مُقابل 8.5 مليون يورو، تم تحويلهم إلى حساب نادي نوريشلاند الدنماركي نظير الحصول على توقيع اللاعب الغاني الواعد “محمد قدوس” بعقد مدته خمس سنوات.

المولود في العاصمة الغانية أكرا عام 2000، لفت الأنظار بقوة خلال تواجده مع نادي نوريشلاند الدنماركي في الفترة من 2018 إلى 2020، حيث سجل 14 هدفًا في 51 مباراة بمسابقة الدوري الدنماركي.

وانضم محمد قدوس لمنتخب غانا الأول في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021، واستطاع تسجيل هدف في مشاركته الأولى أمام جنوب أفريقيا بعد نزوله كبديل خلال الشوط الثاني، كما لعب في الجولة الثانية من التصفيات أمام ساو تومي لمدة 26 دقيقة.

أياكس يُتمم صفقته الثالثة في الميركاتو الصيفي 2020

يُعد محمد قدوس الصفقة الثالثة هذا الصيف في أياكس، حيث افتتح النادي الميركاتو الصيفي 2020 بضم الجناح البرازيلي الشاب “أنتوني ماتيوس دوس سانتوس” من ساو باولو البرازيلي، مقابل 15.7 مليون يورو تقريبًا.

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ويُجيد آنتوني ماتيوس في مركز الجناح الأيمن وكصانع ألعاب تحت رأسي الحربة، وجاء انضمامه كنوع من تعويض رحيل النجم المغربي “حكيم زياش” الذي رحل نظير 40 مليون يورو إلى تشيلسي.

واستغلت إدارة أياكس انتهاء عقد الحارس الدولي الهولندي “مارتن ستيكلينبرج” مع نادي إيفرتون هذا الصيف، لتقرر إعادته إلى النادي بالمجان.

ويخشى أياكس من رحيل حارس المرمى الدولي الكاميروني “آندري أونانا” إلى أحد أندية الدوري الانجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ترددت أنباء عن إمكانية انضمامه لصفوف تشيلسي.