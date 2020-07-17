الاهلي يُنهي اعارة وليد آزارو ويُوقف مفاوضاته مع الاتفاق

أوقف حامل لقب الدوري المصري “الاهلي” مفاوضاتها مع إدارة نادي الاتفاق السعودي بشأن تمديد إعارة المهاجم الدولي المغربي السابق “وليد آزارو” حتى نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين 2020/2019.
وطلب الأهلي عودة وليد آزارو إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة للانتظام مع زملائه في التدريبات الجماعية، ونسيان موضوع الدوري السعودي في الوقت الراهن.
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ولم تلتزم إدارة الاتفاق السعودي بدفع مستحقات وليد آزارو أو باقي مستحقات إدارة الأهلي في صفقة الإعارة، وهو الأمر الذي دفع الأهلي نحو رفض تمديد الإعارة لمدة شهرين إضافيين لحين انتهاء الموسم الكروي في السعودية.
ونجح وليد آزارو /24 عامًا/ في إثبات نفسه سريعًا مع الاتفاق، بتسجيل 3 أهداف في 7 مباريات لعبهم بمسابقة الدوري السعودي في الفترة من 30 يناير إلى 11 مارس.
وتمكن الاتفاق من تحقيق الفوز 4 مرات من بعد مجيء آزارو ليتقدم الفريق إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المركز السادس الذي يحتله التعاون.
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