آندريه شورله يعلن اعتزاله كرة القدم في سن الـ 29 عامًا

أكد الجناح الدولي الألماني “آندريه شورله” اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، عصر اليوم الجمعة 17 يوليو، في واحدة من المفاجآت غير المتوقعة في الدوري الألماني، حيث لا يعاني صاحب ال 29 عامًا من أي إصابة.

واعترف آندريه شورله بقراره هذا لمجلة دير شبيجل الألمانية، حين قال “راودني هذا القرار منذ فترة طويلة، لا أريد التصفيق بعد الآن”.

وأضاف “كنت أشعر بالكثير من الوحدة، وكرة القدم لم تكن تسمح لي بإظهار مشاعري، يجب عليك أن تلعب دورًا محددًا للبقاء في هذا العمل وإلا ستخسر وظيفتك ولن تحصل على وظيفة أخرى”.

وأنهى شورله عقده بالتراضي مع إدارة بوروسيا دورتموند بعدما قضى آخر موسمين معارًا مع فولهام الإنجليزي ثم سبارتاك موسكو الروسي.

Advertisements

ولدى شورله مسيرة طويلة في الدوري الألماني، حيث مثل أندية ماينز وباير ليفركوزن وفولفسبورج وبوروسيا دورتموند، كما لعب دورًا هامًا في تتويج منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم 2014.

وصنع شورله هدف تتويج المنتخب الألماني بمونديال البرازيل، بتمريرة عرضية متقنة سجل منها ماريو جوتسه هدف الفوز الوحيد أمام المنتخب الأرجنتيني في اللقاء النهائي.

وكانت لآندريه شورله تجربة مُحبطة مع نادي تشيلسي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو عامي 2014 و2015، وقال أن تناوله لوجبة مسمومة في لندن تسببت في مرضه وأثرت بالسلب على مسيرته مع تشيلسي وبالتالي رحيله عن النادي.

| ما هي الوجبة المسمومة التي تسببت في تضحية مورينيو بآندريه شورله؟