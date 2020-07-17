رياضة | بايرن ميونخ يخطط لخطف جوهرة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يخطط لخطف جوهرة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن بايرن ميونخ الألماني يخطط لخطف أحد النجوم الشباب من برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن اللاعب الذي يخطط الفريق البافاري في خطفه هو بيدرو جونزاليس الشهير بإسم بيدري والذي يلعب معاراً في صفوف لاس بالماس الإسباني.

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وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بيدري البالغ من العمر 17 عاماً لعب حتى الآن مع بالماس 35 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى.

وأوضحت الشبكة العالمية أن بيدري يعتبر لاعب مركزي في التشكيلة بسبب ما يقوم به على أرضية الملعب من قراءة اللعب والتحكم في سير المباراة بشكل مميز.

وأفادت الشبكة العالمية بأن الجميع في إسبانيا يتحدث عن مشروع لاعب كبير في برشلونة قد يبدأ المشوار مع الفريق الأول للنادي الكتالوني في الموسم المقبل في حالة عدم رحيله إلى نادي آخر.