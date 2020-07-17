رياضة | تحرك جديد من الزمالك في قضية نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من الزمالك في قضية نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الزمالك أولى خطوات التحرك الرسمية في ملف نادي القرن الإفريقي، من خلال تقديم مذكرة إلى اتحاد الكرة المصري في خطوة أولى للحصول على اللقب وسحبه من الغريم التقليدي الأهلي.

تطورات تحرك الزمالك في قضية نادي القرن

تحدثت مصادر صحفية داخل لجنة لقب نادي القرن بنادي الزمالك، أنه سيتم تقديم ملف الشكوى لاتحاد الكرة اليوم الخميس، تمهيدا لتقديمها إلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة انتهت من اعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التي تثبت ان الزمالك الاحق بلقب نادي القرن من الأهلي.

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وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أكد أنه تم أعداد و تجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه في قضية نادي القرن ثم أرسلها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".

قضية نادي القرن الإفريقي

من جانبه انتهت جلسة اللجنة المكلفة بملف نادي القرن بالزمالك، حيث حضر الجلسة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس ومحمد بيومي خبير لوائح كرة القدم المعروف.

وقدم محمد بيومي خبير اللوائح مذكرة إلى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وأحمد مرتضى، من أجل الاطلاع عليها ومناقشتها.

ووافق ثنائي مجلس إدارة الزمالك على مذكرة بيومي بكل التفاصيل التي تحتويها ولم يجرى أي تعديلات عليها.