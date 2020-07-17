رياضة | توتنهام يجدد عقد نجم الفريق حتى 2024

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر توتنهام يجدد عقد نجم الفريق حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة عقد لاعب خط الوسط أوليفر سكيب، وسيستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024 على الأقل.

وخاض سكيب /19 عاما/ 21 مباراة مع فريق توتنهام في كل المسابقات، كان أولها في أكتوبر 2018 .

وقال سكيب لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب في تصريحات لموقع نادي توتنهام :"إنني في هذا النادي منذ الصغر، لذلك فهو أمر رائع أن أوقع عقدا جديدا معه."

وأضاف :"أتمنى الآن أن أحقق تقدما وأحظى بالمزيد من فرص المشاركة."