رياضة | الزمالك يوجه صدمة قوية إلى حازم إمام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يوجه صدمة قوية إلى حازم إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي الزمالك صدمة قوية إلى حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وكان الزمالك قد فتح باب المفاوضات مع حازم إمام الفترة الماضية لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين قاديمن وهو ما رحب به اللاعب بشكل كبير دون وضع أي شروط.

Advertisements

وتفاجئ حازم إمام بإيقاف إدارة القلعة البيضاء لمفاوضات تجديد عقده في الساعات القليلة الماضية بشكل مفاجئ دون إعطائه سبب واضح لذلك.

واستقر مسئولو الفارس الأبيض على تأجيل ملف تجديد عقد حازم إمام قليلا حتى يتم حسم ملف التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز ووصول التونسي حمزة المثلوثي صفقة الفريق الجديدة.

وينتهي عقد حازم إمام مع نادي الزمالك بشكل رسمي في نهاية الموسم الحالي ويحق له بعد ذلك التوقيع لأي نادي بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.