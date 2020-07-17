شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي رفض ضم عبيدي بيليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الإعلامي بقناة النادي الرسمية، إن الأهلي رفض التعاقد مع الأسطورة الغانية عبيدي بيليه خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وأضاف الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «في ولاية الراحل محمود الجوهري للإدارة الفنية في الأهلي، خاض الفريق الأحمر مباراة قارية أمام منافس بنيني يلعب ضمن صفوفه الأسطورة عبيدي بيليه».

وأكمل: «تم عرض اللاعب على الأهلي ولكن مسؤولي النادي رفضوا ضمه بداعي أنه قليل الحجم وقصير القامة».

الجدير بالذكر أن عبيدي بيليه قد حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا على مدار 3 أعوام متتالية خلال مطلع التسعينيات.