شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي رفض ضم عبيدي بيليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الإعلامي بقناة النادي الرسمية، إن الأهلي رفض التعاقد مع الأسطورة الغانية عبيدي بيليه خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.
وأضاف الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «في ولاية الراحل محمود الجوهري للإدارة الفنية في الأهلي، خاض الفريق الأحمر مباراة قارية أمام منافس بنيني يلعب ضمن صفوفه الأسطورة عبيدي بيليه».
وأكمل: «تم عرض اللاعب على الأهلي ولكن مسؤولي النادي رفضوا ضمه بداعي أنه قليل الحجم وقصير القامة».
الجدير بالذكر أن عبيدي بيليه قد حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا على مدار 3 أعوام متتالية خلال مطلع التسعينيات.
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