شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى للتعاقد مع ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بطل البريميرليج، بدأ يفكر في تدعيم وسط ملعبه للموسم القادم، ويضع عينيه على تياجو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وقالت صحفية «بيلد» الألمانية، إن كلوب يضع ألكانتارا كخيار أول له، واتفق ليفربول مع اللاعب الإسباني حول البنود الشخصية ويتبقى الاتفاق مع الفريق الألماني.

ويستمر عقد تياجو مع بايرن ميونخ حتى عام 2021 ويسعى ليفربول للتعاقد معه قبل بدء الموسم الجديد.