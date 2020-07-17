شكرا لقرائتكم خبر عن كوت ديفوار تسعى لاستضافة نهائيات دوري الأبطال الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت كوت ديفوار وقطر بقوة ضمن ترشيحات الاتحاد الأفريقي لاستضافة مباريات قبل نهائي ونهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي، بخلاف دولة الإمارات التي تم ترشيحها لاستضافة الحدث. وأعلنت الكاميرون رفضها استضافة المباريات، بسبب عدم جاهزية ملاعبها في الوقت الراهن. ونادت بعض الأصوات داخل الاتحاد الأفريقي بالتفكير في إقامة المباريات المتبقية من دورين بالنظام القديم، في حال عدم الاستقرار على دعوة الاستضافة. وصعد للأدوار النهائية أربعة فرق: الأهلي والزمالك المصريان، والرجاء والوداد المغربيان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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