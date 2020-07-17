شكرا لقرائتكم فايلر يتسلّم تقريراً عن ثلاثة لاعبين في الأهلي.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستفسر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الدكتور خالد محمود تقريراً عن موقف كريم نيدفيد وسعد سمير ثنائي الفريق المُصاب وكذلك محمد محمود الذي تعافي من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر غير أنه لم يشمارك بشكل مُنتظم في تدريبات الفريق ، وحرص المدرب السويسري على التحدث مع طبيب الأهلي بشأن موقف الثنائي سعد وكريم من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حالياً بعد إجراء الأول جراحة وتر أكيلس فيما أجرى اللثاني جراحة غضروف الركبة ، فيما تحدث المدير الفني عن موقف محمد محمود الذى سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل مُنتظم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب حالياً.

على صعيد متصل، اطمأن رينيه فايلر، على جاهزية حمدى فتحى لاعب وسط الفريق بعد مشاركته فى التقسيمة (التراى ماتش) التى أقيمت صباح أمس، الخميس، على ملعب التتش وذلك بعدما عاد بشكل تدريجى إلى التدريبات الجماعية مؤخراً، حيث تعافى حمدى فتحى من آثار جراحة غضروف الركبة التى تعرض لها خلال مشاركته بأحد تدريبات المنتخب الوطنى الأول قبل عدة أشهر، ونفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين، كما شارك صالح جمعة لاعب الفريق فى التقسيمة بعدما عاد للتدريبات الجماعية، حيث دفع المدير الفنى للأهلى باللاعب فى الشوط الثانى، وأشرك المدرب السويسرى جميع اللاعبين الجاهزين فى هذه التقسيمة واطمأن على مستواهم ولياقتهم الفنية والبدنية.