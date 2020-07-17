شكرا لقرائتكم 55 مليون جنيه فائضاً فى ميزانية الزمالك خلال عمومية يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن الفائض فى ميزانية النادى المقرر عرضها على الجمعية العمومية يصل إلى ما يقرب من 55 مليون جنيه، على أن يتم عرض الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية فى الاجتماع المحدد له يومى 26 و 27 من شهر يوليو الجارى، بعدما تم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء يوم الخميس قبل الماضي، حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الادارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا.

وتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بنداً وهى: التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى.

Advertisements

كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020.

وتبدأ عملية التسجيل فى كشوف الحضور بالجمعية العمومية بنادى الزمالك فى اليوم الأول من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، على أن تبدأ فى اليوم التالى فى التاسعة صباحا وينتهى التسجيل فى التاسعة مساء، ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يزيد فائض ميزانيتها عن 50 مليون جنيه، فيما قرر مجلس القلعة البيضاء، فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية لن يحضر الجلسة التى ستنعقد يومى 26 و 27 يوليو الجارى بمقر قلعة ميت عقبة.