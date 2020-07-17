شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلم تقريراً عن 3 لاعبين فى الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من الدكتور خالد محمود تقريراً عن موقف كريم نيدفيد وسعد سمير ثنائى الفريق المُصاب، وكذلك محمد محمود الذى تعافى من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها قبل عدة أشهر غير أنه لم يشارك بشكل مُنتظم فى تدريبات الفريق، وحرص المدرب السويسرى على التحدث مع طبيب الأهلى بشأن موقف الثنائى سعد وكريم من البرنامج التأهيلى الذى يخضع له حالياً بعد إجراء الأول جراحة وتر أكيلس، فيما أجرى اللثانى جراحة غضروف الركبة، فيما تحدث المدير الفنى عن موقف محمد محمود الذى سيشارك فى التدريبات الجماعية بشكل مُنتظم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء البرنامج التأهيلى الذى يخضع له اللاعب حالياً.

على صعيد متصل، اطمأن رينيه فايلر على جاهزية حمدى فتحى لاعب وسط الفريق بعد مشاركته فى التقسيمة (التراى ماتش) التى أقيمت صباح أمس، الخميس، على ملعب التتش وذلك بعدما عاد بشكل تدريجى إلى التدريبات الجماعية مؤخراً، حيث تعافى حمدى فتحى من آثار جراحة غضروف الركبة التى تعرض لها خلال مشاركته بأحد تدريبات المنتخب الوطنى الأول قبل عدة أشهر، ونفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين، كما شارك صالح جمعة لاعب الفريق فى التقسيمة بعدما عاد للتدريبات الجماعية، حيث دفع المدير الفنى للأهلى باللاعب فى الشوط الثانى، وأشرك المدرب السويسرى جميع اللاعبين الجاهزين فى هذه التقسيمة واطمأن على مستواهم ولياقتهم الفنية والبدنية.