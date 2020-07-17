شكرا لقرائتكم خبر عن العربى للطاولة يخاطب الاتحادات لإقامة بطولتى العرب للمنتخبات والأندية فى دولة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح الاتحاد العربى لتنس الطاولة إقامة بطولتى العرب على مستوى المنتخبات وكذلك الأندية فى دولة واحدة بدلا من إقامة كل بطولة فى دولة مختلفة، حيث تم إرسال خطابات إلى الاتحادات المحلية لمعرفة رأيها فى اقتراح إقامة البطولتين فى دولة واحدة، خاصة أن البطولة العربية للمنتخبات مقرر إقامتها أكتوبر القادم بالأردن، بينما تقام بطولة الأندية نوفمبر المقبل ببيروت، فتم إرسال المخاطبات لمعرفة رأى الاتحادات المحلية فى مل دولة على المقترح.

وتلقى الاتحاد المصرى خطابا من نظيره العربى لمعرفة رأيه فى هذا الاقتراح، على أن يتم إرسال الرد عبر البريد الإلكترونى فى أسرع وقت للاستقرار على الدولة المقرر استضافتها للبطولتين.

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ومن المقرر أن يناقش اتحاد الطاولة برئاسة معتز عاشور الاقتراح فى أقرب اجتماع لمجلس الإدارة والرد على الاتحاد العربى فى شأن إقامة البطولتين بدولة واحدة .

وأرسل اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، خطابات إلى الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، تتضمن الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها عند انطلاق نشاط اللعبة، والذى قرر الاتحاد له شهر سبتمبر المقبل لإكمال الدورات المجمعة للنشاط المحلى عن الموسم الجارى، بينما شهر أكتوبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد.

وجاء فى الخطاب المرسل إلى الأندية الإجراءات التى حددتها اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، وكذلك وزارة الشباب والرياضة، وكذلك وفقا لما حدده الاتحاد الدولى لاستئناف نشاط اللعبة .