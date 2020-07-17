شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لم نتلق شكاوى من الزمالك فى قضية نادى القرن حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم لم يتلقوا أى شكاوى من نادى الزمالك، والخاصة بقضية نادى القرن للنظر فيها وإرسال نسخة إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" كما يتردد.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم إغلاق اتحاد الكرة فى الرابعة مساء أمس الخميس، ولم يتلق مسئولوه أى شكاوى أو إيميلات من محامى نادى الزمالك والذى تم إسناد ملف قضية نادى القرن إليه وهو محمد بيومي.

وكشف الإعلامى خالد الغندور ولاعب الزمالك السابق أن مرتضى منصور رئيس النادى، أكد أن الملف تمت ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وسيتم عرضه على محاميين أحدهما إيطالى والثانى برتغالى، على أن يتم إرسال الملف إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال 3 أيام أو 4 على الأكثر، مع وجود الملف فى اتحاد الكرة أيضا .

وقال الغندور، خلال البرنامج الذى يقدمه على قناة النادى، إن الملف سيتم إرساله إلى الفيفا لدراسته وحسم صاحب لقب نادى القرن، بعد إضافة بعض المستندات، عن الملف الذى تم ارساله للجبلاية، وبعد اطلاع المحاميين مع محمد بيومى، فى وجود أحمد مرتضى وأحمد جلال إبراهيم .