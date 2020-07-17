شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يشارك فى معسكر الحكام استعدادا لاستئناف الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق والحكم الدولي السابق، فى إلقاء محاضرات تدريبية على الحكام فى المعسكر الذى انطلق صباح اليوم استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم ٦ أغسطس المقبل بناءً على دعوة من لجنة الحكام الحالية برئاسة وجيه أحمد.

وتضمنت المحاضرات التى ألقاها عصام عبد الفتاح آخر التعديلات التى أقرها الاتحاد الدولى على قانون اللعبة ثم اختبار التسلل فيديو تيست والتعريف بتطبيق تقنية حكم الفيديو var .

الحكام الحكام

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الحكام الحكام

وانطلقت صباح اليوم معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس كورونا وانتظار نتيجتها اليوم استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم ٦ أغسطس المقبل.

من جهته أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز قائلاً، "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو قال وجيه أحمد، "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الاستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل فى "الفار" فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم.