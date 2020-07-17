شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي: كورونا ليس سبباً فى الاعتزال.. وخططت للقرار بعد الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البطلة المصرية رنيم الوليلى، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش سابقاً، كواليس اعتزالها بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي رغم تصدرها للتصنيف العالمي، وقالت الوليلى فى تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين "psa"، "هذا ليس قراراً تم اتخاذه فى يوم واحد ولكن اتخذته عبر سنوات طويلة، وليس لكورونا دخل بالموضوع، وتحدثت بشأنه مع الكثيرين مثل نور الشربينى وكاميل سيرم ونور الطيب وجويل كينج.

وأضافت الوليلى، قررت سابقا أننى مع سن الـ 30 سأعتزل الاسكواش وأبدأ مع عائلتى، وصلت إلى سن الـ 30 عاماً فى يناير 2019، وبالفعل تحدثت مع مدربى، وبالفعل كنت أريد أن أكمل معهم ذلك الموسم لأنه كان الأفضل عبر مسيرتى وعندما أنهيت الموسم بذلك الشكل كنت سعيدة جداً.

وأشارت إلى الموسم الماضى حققت كل ما كنت أتمناه، لذلك تأكدت أنه الوقت المناسب لتحقيق كل ما خططت له مع طارق مؤمن، وأهمها أن يكون لدينا طفل وسعيدة بكل ما حققته عبر مسيرتى خاصة التتويج ببطولة العالم وتصدر التصنيف العالمى أضف إلى ذلك الفوز مع منتخب السيدات ببطولة العالم.

Advertisements

فى سياق متصل، كشف طارق مؤمن لاعب الجزيرة ومنتخب مصر للاسكواش سبب اعتزال زوجته رنيم الوليلى المصنفة الأولى على العالم فى اللعبة نفسها مؤكدا أنه جاء فى التوقيت المناسب لتوقف البطولات الدولية بسبب كورونا كما أنهى فى قمتها الفنية، وقال لاعب الجزيرة ومنتخب مصر للاسكواش، فى برنامج لقاء خاص على قناة on time sport 1: رنيم شعرت بالتشبع وتحقيق كل ما تمنيته فى اللعبة بعدما فازت ببطولة العالم وأصبحت المصنفة الأولى عالميا وتغير أولوياتها للحياة العائلية والاسرية وحان وقت الاعتزال لاسيما واننا ننتظر مولود جديد".

وواصل طارق مؤمن تصريحاته قائلا رنيم مستواها عالى جدا وقادرة على الاستمرار لسنوات عديدة ولكنها قررت تساعدنى لبناء أسرة وعائلة واحدة ولم تسافر معى بصفتها لاعبة ولكنى ستسافر لمساعدتى بصفتى زوجها وأن اعتزال رنيم الوليلى بسبب التشبع وانتظار مولود جديد.

وتابع، أنتمى لعائلة رياضة ووالدى كان لاعب كرة سابق فى نادى المقاولون العرب، مؤكدا أن بطولة الاهرام الدولية واحمد برادة سبب حبى فى لعبة الاسكواش ،" مضيفا تربيت فى نادى الجزيرة من عمر 5 سنوات وسعيد بفوزى ببطولة العالم من قلبه، معلقاً بطولة الأهرام للإسكواش هى السبب فى السيطرة المصرية على اللعبة حتى الان، مضيفا أن تقنية الفيديو ساعدت على تحقيق العدل فى الاسكواش